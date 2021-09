Tussen de 65.000 en 180.000 banen behouden dankzij coronasteun, blijkt uit onderzoek

Staking bij bierbrou­wer Bavaria lijkt volgende week onomkeer­baar

10 september LIESHOUT - De onderhandelingen over een nieuwe CAO bij Royal Swinkels Family Brewers, ofwel Bavaria in Lieshout, zijn stukgelopen. De werknemers worden maandag door de bonden geïnformeerd wanneer ze gaan staken. De Lieshoutse brouwer laat in een reactie weten ‘oprecht teleurgesteld’ te zijn.