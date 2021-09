Tv-programma Radar maakt eigen cryptomunt om te waarschuwen

VideoWat koop je als je een cryptomunt koopt? Vooral hoop dat-ie meer waard wordt. Consumentenprogramma Radar laat vanavond in de uitzending zien dat iedereen binnen een paar uur een cryptomunt in de markt kan zetten om te proberen er kopers voor te vinden.

De RadarMunt hebben de programmamakers hem genoemd. Met één druk op de knop kon-ie live. ,,Dat hebben we niet gedaan. We willen er niet aan verdienen en het zou een hoop gedoe worden om later iedereen zijn geld terug te geven’’, zegt Antoinette Hertsenberg van het programma. ,,We wilden laten zien hoe verschrikkelijk gemakkelijk het is om een munt te maken. Er zijn programma’s die gebruik maken van bestaande cryptomunten zoals Ethereum. Het is een kwestie van minuten om een munt op te richten.’’

Het is even eenvoudig als het opzetten van een webshop, die is met een paar klikken ook gekocht en online. Die shop kan ogen als een grote organisatie terwijl er iemand achter kan zitten die in de avonduren iets probeert te verkopen.

Quote Wie laat is ingestapt, vangt de klappen op Antoinette Hertsenberg

,,We laten zien hoe met nieuwe munten vervolgens via een ‘pump-and-dumpsysteem’ veel geld verdiend wordt. Een influencer gaat zo'n munt promoten en vervolgens wordt die gedumpt als de koers is gestegen. Daarna crasht de munt en gaan de oprichters er met het geld vandoor. Wie laat is ingestapt, vangt de klappen op.’’

Radar waarschuwt voor de nieuwe cryptomunten die door BN’ers en door internationale beroemdheden worden aangeprezen. ,,Mensen weten verbazend weinig over cryptomunten. Van ons Radarpanel zegt 54 procent slecht tot matig op de hoogte te zijn. Mensen denken dat ze op tijd in moeten stappen in die nieuwe kleine munten, terwijl juist die nergens op gebaseerd zijn. Het is echt het digitale wilde westen. Er zijn momenteel 12.000 cryptomunten die je kunt kopen.’’

Volledig scherm Fons Hendriks en Antoinette Hertsenberg van tv-programma Radar. © Elvin Boer

Kardashian

Die koersstijgingen kunnen duizelingwekkend zijn. Toen Kim Kardashian de Ethereum Max op Instagram onder de aandacht bracht bij haar 250 miljoen volgers schoot de koers met meer dan 1000 procent omhoog. Deze Ethereum Max, een zogenaamde token - een kloon van een bestaande munt - was nog geen maand oud. Het is niet bekend wie erachter zit. De Britse financiële toezichthouder waarschuwde investeerders dat ze al hun inleg kwijt konden raken.

Ingrijpen kan echter niet. Het ontbreekt internationaal aan toezicht op de cryptomunten. Volgens Hertsenberg is het tijd dat in Nederland de Autoriteit Financiële Markten er werk van gaat maken samen met andere Europese toezichthouders. Er is wel enige controle, maar dat gaat richting de bedrijven die op internet handelsplaatsen voor cryptomunten aanbieden. Zo waarschuwde De Nederlandsche Bank vorige maand voor handelsplatform Binance. Klanten zouden ongemerkt betrokken kunnen raken bij witwaspraktijken of terrorismefinanciering.

Wie geen cryptomunten koopt, lijkt tegenwoordig op verjaardagsfeestjes een sukkel. Er is altijd wel iemand die pocht over torenhoge winsten. De verliezers laten zich niet horen.

Radar kloonde een bestaande cryptomunt. Je kunt ook vanaf niets een munt laten bouwen. ,,Dat kost minimaal zo’n 12.000 euro’’, zegt Dale Harrison van het Amerikaanse softwarebedrijf Chetu. ,,Dan heb je je eigen munt waarmee je kunt doen wat je wilt. Wij leveren alleen de software.’’ Wat er daarna mee gebeurt, weet hij niet. ,,Ik handel niet in cryptomunten.’’

