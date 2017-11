Tweederde van de energiebedrijven stuurt onduidelijke factuur

Volledig scherm Bernadette van Buchem © Rechtenvrij Quote Elke Nederlander moet exact kunnen checken of zijn energienota klopt." Bernadette van Buchem, directeur Consumenten ACM De Autoriteit Consument & Markt probeert al drie jaar om energiebedrijven klantvriendelijker te krijgen. Met succes: als consumenten informatie vragen, krijgen zij standaard een aanbod met duidelijke tarieven. Ook ontvangen ze een begrijpelijk contract als ze klant worden.



Maar de energienota is het enige onderdeel dat onduidelijk blijft, stelt Bernadette van Buchem, directeur Consumenten van de ACM. ,,Nederlanders moeten exact kunnen narekenen of het bedrag op de nota correspondeert met de tarieven waar ze eerder akkoord mee gingen.”



Uit een grote controle blijkt dat slechts zestien bedrijven een voldoende duidelijke factuur sturen. Een ‘goed’ krijgen Delta, DVEP Energie, NLE, Eneco, Energiedirect, Essent, HVC, Main Energie, OM, Oxxio, Pure Energie, Qurrent, Qwint Energie, ServiceHouse, Vandebron en WoonEnergie. Peildatum voor de controle was 1 juli.



Dwangsom

Op de lijst van goede energiebedrijven ontbreken bekende spelers als Nuon, Greenchoice en ENGIE. Bijna twee derde van alle bedrijven op de consumentenmarkt – 24 in totaal - blijft in gebreke. Drie daarvan versturen zo'n beroerde nota dat ze een dwangsom riskeren voor elke dag dat ze hun zaken niet op orde hebben.

Om welke spelers het gaat en hoe hoog de dwangsom is, meldt de ACM niet. De waakhond kan optreden op basis van de Wet Oneerlijke Handelspraktijken. Deze verbiedt dat bedrijven agressieve verkoopmethoden en misleidende reclames hanteren.

Waarom vindt de ACM dit onderwerp belangrijk?

,,Als toezichthouder hebben wij de taak de consument te beschermen. De helft van de Nederlanders controleert zijn energienota, blijkt uit onderzoek. Mensen betalen maandelijks een flink bedrag voor gas en licht. Meer transparantie zorgt voor meer concurrentie, mensen stappen dan sneller over."

Waaraan moet een heldere nota voldoen volgens de ACM?

,,Iedereen moet eenvoudig kunnen checken wat zijn energiebedrijf heeft beloofd. Tussentijds aangepaste tarieven behoren afzonderlijk zichtbaar te zijn en niet als gemiddelde prijs over de hele factuurperiode te zijn uitgesmeerd. Ook moeten in het contract en op de nota dezelfde eenheden worden gebruikt. Dus niet in het contract per maand en op de rekening per dag."

Van de 24 bedrijven die het niet goed doen, krijgen slechts drie een dwangsom.

,,Bij die drie partijen was het resultaat zwaar onder de maat, de overige spelers hoeven hun nota’s slechts deels aan te passen of hoeven enkel wat punten op de i zetten."

De Autoriteit Consument en Markt vindt dat energiebedrijven openheid van zaken moeten geven over hun nota's

Hoe komt het dat zoveel spelers nog steeds met een onduidelijke nota komen?

,,Dat verbaast ons eveneens. Al drie jaar terug stuurden we energieleveranciers een document waarin we uitvoerig uiteenzetten hoe klanten moeten worden geïnformeerd. Dat zijn we stap voor stap gaan controleren. Eerst zonder sancties en nu mét.”

U noemt de boosdoeners niet bij naam. Zijn jullie bang voor rechtszaken?

,,Het is lastiger de bedrijven te noemen die we een last onder dwangsom hebben aangekondigd: dat vergt extra tijd voor hoor en wederhoor. De belangrijkere reden is echter dat we de leveranciers die het wél goed doen willen belonen. Zij kunnen zich zo in hun pr onderscheiden van de rest.”

Waarom schrijven jullie geen modelnota voor?

,,De energiesector is enorm in beweging: als we alles tot de kleinste details voorschrijven bestaat de kans dat zo’n model snel verouderd is. Ook willen we dat bedrijven nog met elkaar kunnen concurreren qua transparantie."