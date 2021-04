Twijfels bij curator over faillissement Kijkshop.nl

Bestellin­gen niet geleverd, klantenser­vi­ce onbereik­baar: het regent klachten over Kijkshop.nl

8 maart Het is al een paar dagen niet mogelijk om artikelen te bestellen bij webshops Kijkshop.nl, Directsale.nl en Plazasale.nl. Daarnaast klagen honderden klanten over het niet bezorgen van bestelde en betaalde producten. De klantenservice van de retailbedrijven is onbereikbaar. Veel klanten vrezen dat ze naar hun geld kunnen fluiten. ,,Dit lijkt op een faillissement.”