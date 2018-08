Twijfels over Tesla nemen toe, leveranciers zien autobedrijf als financieel risico

Voormalig minister Varoufakis: Grieken­land is nog niet gered

7:08 Griekenland is ook na afloop van zijn derde hulppakket nog niet gered, zegt Yannis Varoufakis, de voormalige Griekse minister van Financiën, vandaag in de Duitse krant Bild. ,,Griekenland staat op hetzelfde punt, bevindt zich in hetzelfde zwarte gat, en het zinkt er iedere dag dieper in weg. Ook omdat de besparingsrichtlijnen van de schuldeisers investeringen en consumptie verhinderen."