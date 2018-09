'Uber overweegt overname maaltijdbezorger Deliveroo'

,,In de praktijk kunnen maaltijdbezorgers niet overal in het land bedienen, omdat ze niet altijd kunnen garanderen dat ze binnen een half uur of een uur bezorgen", aldus Stef Driessen, sectoreconoom Leisure, Travel & Hospitality bij ABN Amro. Het bezorgen van maaltijden is pas kostendekkend als er op veel verschillende locaties een aanzienlijke hoeveelheid maaltijden kan worden bezorgd. ,,Uber zoekt voor bezorgdienst UberEATS naar meer volume, waardoor ze meer kunnen leveren in een kortere tijd en de kosten per bestelling omlaag zullen gaan", verklaart hij de mogelijke overname.

Groei

Sinds het economisch beter gaat, is het bezorgen van maaltijden flink toegenomen. ,,Mensen willen hun leven gemakkelijker inrichten en tijd overhouden voor andere dingen", verklaart Grievink. ,,Maaltijdbezorging zal dit jaar met minimaal twintig procent groeien naar een omzet van 1,6 miljard euro", voorspelt Driessen. De vlucht die de sector neemt, wordt volgens de econoom verklaard door de digitalisering van de restaurantsector. Ook door een hoger consumentenvertrouwen is het aantal bestedingen in de horeca toegenomen. Ten derde neemt de markt een vlucht doordat ook nieuwe doelgroepen gebruikmaken van de diensten. ,,Denk aan toeristen die in hun hotelkamer een maaltijd bestellen, of aan een jong gezin dat geen tijd heeft om naar een restaurant te gaan door gebrek aan oppas", aldus Driessen.

Concurrentie

Voor de markt zou de overname een positieve ontwikkeling zijn, want ,,hoe sterker de concurrentie, hoe beter beide partijen gaan presteren", verzekert Grievink. ,,Als er nog maar twee partijen overblijven, dan zullen zij elkaar gaan opjagen waardoor de kwaliteit voor de consument beter wordt."



Een direct gevaar voor Thuisbezorgd.nl, ook wel bekend als Takeaway.com, ziet ook de bankier niet. Deze maaltijdbezorger heeft een groot marktaandeel in Nederland en bovendien een ander verdienmodel. ,,Deze dienst koppelt vraag en aanbod door de bestellingen door bezorgers van het restaurant zelf te laten bezorgen." Slechts drie procent van de leveringen wordt door Thuisbezorgd met eigen chauffeurs geleverd.



Ook Thuisbezorgd zelf maakt zich weinig zorgen over een eventuele overname. ,,Het is nu slechts een gerucht en die lezen we vaker", aldus een woordvoerder van het bedrijf. ,,Als het wel gebeurt maken we ons weinig zorgen, want deze twee partijen zijn heel klein in de markt waar wij zelf actief zijn. Als zij samengaan verandert er niks, want hun businessmodel is simpelweg verlieslatend."