Uit eten in Groot-Brittannië? De overheid trakteert de helft!

Driekwart minder toeristen in Noord-Bra­bant tijdens coronacri­sis

25 augustus Hotels, campings en andere toeristische accommodaties zijn dit jaar hard geraakt door de coronacrisis. In de provincie Noord-Holland is de schade het grootst, daarna volgt Noord-Brabant. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers over het tweede kwartaal. In Friesland nam het aantal gasten het minst af, maar ook hier was een halvering te zien.