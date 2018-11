Ultimatum voor Achmea om woekerpolis

Achmea krijgt 14 dagen de tijd om met klanten in gesprek te gaan over een redelijke vergoeding voor woekerpolissen. Doet de verzekeraar dat niet, dan slepen de Consumentenbond en Vereniging Woekerpolis het concern voor de rechter.

Het nieuwste geschil draait om de beleggingsverzekeringen die Achmea (onder andere bekend van labels als Avéro, Centraal Beheer, FBTO, Interpolis en Zilveren Kruis) aan de man heeft gebracht. Volgens de Consumentenbond en Vereniging Woekerpolis gaat het om liefst 800.000 polissen. De opbrengst van de verzekering, die vaak bedoeld was voor de aflossing van de hypotheek of als aanvulling van het pensioen, valt als gevolg van te hoge kosten in veel gevallen zwaar tegen, zo claimen de Consumentenbond en Vereniging Woekerpolis.

Alleen al bij de Achmea-klanten wordt de totale schade geschat op zo’n 4 miljard euro. De Consumentenbond laat in een reactie weten dat het bij Achmea meerdere keren heeft aangedrongen op een eerlijke compensatieregeling. ,,Dat het bedrijf weigert, is voor ons onacceptabel. De woekerpolisaffaire is één van de grootste financiële schandalen uit de geschiedenis en fouten uit het verleden moeten rechtgezet worden. Als dat niet goedschiks kan, dan maar kwaadschiks.”

Achmea sloot acht jaar geleden al met andere claimstichtingen een overeenkomst over compensatie voor klanten met dergelijke woekerpolissen. De Consumentenbond en Vereniging Woekerpolis sloten zich daar niet bij, omdat de vergoeding in hun ogen ruim onvoldoende was. Hoeveel mensen zich bij een eventuele nieuwe claim tegen Achmea aansluiten, kon de Consumentenbond nog niet zeggen. De belangenvereniging benadrukt dat klanten die al eerder hebben geschikt mogelijk ook nog recht hebben op verdere compensatie.