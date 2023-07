Unilever blijft profiteren van prijsverhogingen, nettowinst met 21 procent gestegen

Was- en levensmiddelenconcern Unilever heeft in de eerste helft van dit jaar meer winst en omzet geboekt. Het bedrijf achter merken als Dove, Knorr, Rexona en Magnum profiteerde opnieuw van prijsverhogingen voor zijn producten. Unilever wordt sinds 1 juli geleid door de Nederlander Hein Schumacher.

De totale omzet ging met 2,7 procent omhoog tot 30,4 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder. De nettowinst klom met bijna 21 procent tot 3,9 miljard euro. Bij alle divisies, waaronder persoonlijke verzorging, voeding en ijsjes, zag Unilever de omzet groeien.

Volgens Unilever gingen de verkoopprijzen in de eerste helft van dit jaar met gemiddeld 9,4 procent omhoog. Daarmee wil het Britse bedrijf de gestegen kosten voor grondstoffen en materialen compenseren. Unilever is ook moederconcern van onder meer De Vegetarische Slager en producent van Hellmann’s-mayonaise. Voor heel 2023 rekent de onderneming op een onderliggende omzetgroei, dus exclusief wisselkoersen, overnames en desinvesteringen, van meer dan 5 procent.

Nieuwe topman

Schumacher spreekt in een toelichting van ‘zijn geloof in de sterke fundamenten’ van Unilever. Hij volgde als topman de Brit Alan Jope op, die vorig jaar al had aangegeven met pensioen te zullen gaan. Schumacher stond eerder aan het hoofd van zuivelbedrijf FrieslandCampina.

Unilever meldde verder dat het zijn Russische divisie mogelijk moet sluiten met afschrijvingen tot gevolg. De divisie met vier fabrieken en circa 3000 werknemers was in de eerste jaarhelft goed voor 1,2 procent van de omzet van het bedrijf. Unilever verkoopt lokaal gemaakte producten in Rusland. Wel zijn alle import en export gestaakt, wordt geen reclame gemaakt in Russische media en zijn kapitaalstromen stopgezet.

Schandelijst

Oekraïne heeft Unilever op een soort schandelijst gezet, omdat het bedrijf met zijn belastingbetalingen in Rusland volgens Kyiv bijdraagt aan het financieren van de oorlog. Unilever heeft gezegd graag te voorkomen dat de divisie in handen van de Russische staat valt en zijn werknemers in Rusland te willen beschermen.

Het concern is ook bezig in de kosten te snijden via een aanpassing van het bedrijfsmodel. In totaal moet die herstructurering 600 miljoen euro aan besparingen opleveren, waarvan het merendeel tegen het einde van dit jaar wordt gerealiseerd. Daarnaast is Unilever bezig met een lopend aandeleninkoopprogramma ter waarde van 3 miljard euro.

