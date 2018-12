Unilever lijft De Vegetarische Slager in

De Vegetarische Slager is in 2007 opgericht. De producten van De Vegetarische Slager liggen inmiddels al bij ruim vierduizend verkooppunten in zeventien landen. De overname door Unilever komt volgens oprichter Jaap Korteweg precies op het juiste moment. ,,We willen de volgende stap nemen, wereldwijd gaan. Onze missie is om ‘plantaardig vleesch’ de standaard te maken. Het is geweldig dat deze ambities met Unilever in een stroomversnelling komen.”