Unilever zet vol in op vega: ‘die vegetarische rookworst gaat als een tierelier’

Of hij de vegetarische rookworst van Unox lust? Alan Jope, sinds 1 januari de hoogste baas van Unilever, kijkt een beetje bedenkelijk. Die worst uit de ruif van de omvangrijke Unilever-familie, heeft de Schot (54) nog niet geproefd. Kennelijk toch een te typisch Nederlands product. Hanneke Faber, president Europa van de verzorgings- en levensmiddelenreus, neemt het woord even over en meldt dat er wordt gewerkt aan een betere versie van de vorig jaar op de markt gebrachte, plantaardige worst. ,,Vegetarische rookworst 2.0. Met de eerste is trouwens ook weinig mis, de verkoop gaat boven verwachting. Het aantal worsten dat we in een jaar tijd wilden verkopen, was al binnen zes weken bereikt. De groei van vega-producten gaat sowieso als een tierelier.’’