Unmanned Valley op vliegenveld Valkenburg moet dronecentrum van Europa worden

'De Zink’ in Budel kan weer vol gas geven: nieuwe eigenaar investeert 50 miljoen euro

28 september BUDEL - Vijftig miljoen euro investeert nieuwe eigenaar Trafigura in de zinkfabriek van Nyrstar in Budel. Na financieel zware jaren is het geloof terug in de toekomst van 'De Zink’.