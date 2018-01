Updaten geblazen na grootste computerlekken ooit

Twee grote lekkages zijn er gevonden in processoren die bij vrijwel iedereen in computers, laptops of smartphones zitten. Of in e-readers, medische apparatuur of barcodescanners. Het gaat om misschien wel de grootste lekken ooit. In veel computers zit een processor van het bekende Amerikaanse bedrijf Intel maar ook andere fabrikanten zijn geraakt. Bij de Eindhovense chipmaker NXP draait sinds woensdag een speciaal team overuren om de risico's voor de eigen chips die het bedrijf verkoopt in kaart te brengen.

Beveiligingsupdates

Het gaat om ontwerpfouten in de basis van de processoren die al in 1995 zijn gemaakt. Door de lekken is het mogelijk om het geheugen in het apparaat, of dat nu een pc of een telefoon is, uit te lezen. In een deel van dat geheugen worden wachtwoorden of creditcardgegevens opgeslagen. ,,Door bijvoorbeeld het aanklikken van een link met daarin een code kan je geheimen in geheugen van de chips uitlezen", vat Rickey Gevers samen. Hij is beveiligingsexpert bij Redsocks Security. Omdat het vervangen van alle kwetsbare processoren door bedrijven zoals NXP onbegonnen werk is, is zijn hoop gevestigd op beveiligingsupdates. ,,Consumenten zullen de komende dagen en weken met veel beveiligingsupdates te maken krijgen. Dat geldt voor apparaten van Microsoft en Apple maar ook voor firmware van apparaten", verwacht Gevers. Zowel voor Windows als Mac, iPhone en Android-toestellen zijn updates beschikbaar.

Geen paniek

Reden tot paniek is er volgens beveiligingsonderzoeker Erik de Jong van beveiliger Fox-IT allerminst. De deze week naar buiten gekomen lekken zijn een hulpmiddel die kwaadwillenden niet snel zullen gebruiken, verwacht De Jong. ,,Hackers hebben er zeker nog een paar maanden voor nodig om op grote schaal geautomatiseerd misbruik te maken. Ondertussen zijn er nog heel veel andere gemakkelijkere manieren om in systemen door te dringen. Dus ik verwacht dat de kans nihil is dat je ermee te maken krijgt", zegt De Jong. Het vergelijkt de situatie met sloten in een woning. ,,Er is steeds beter gereedschap om geavanceerde huissloten open te maken, daar doet een inbreker drie kwartier over. Maar hoe groot is de kans dat hij daarmee gaat pielen? Hij kan immers ook een steen door de ruit gooien."

