Vakantie boeken? Wie flexibel is, kan geld besparen

Miljoen euro van ING voor beleggers in InnoConcepts uit Eindhoven

12:28 EINDHOVEN - Beleggersvereniging VEB heeft met ING een regeling getroffen voor een schadevergoeding voor beleggers in InnoConcepts in Eindhoven. Voor vergoeding van hun koersschade is bijna 1 miljoen euro beschikbaar, zo meldt de VEB woensdag.