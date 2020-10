Vakantiehuis annuleren vanwege overschrijding groepsgrootte? Vergeet het maar!

Een geboekt vakantiehuis afzeggen omdat de groep volgens de nieuwste coronaregels te groot is? Vergeet het maar: vakantiegangers kunnen alleen maar hopen dat parken met de hand over hun hart strijken. ,,Het beste is om samen naar een oplossing te zoeken”, zegt juridisch dienstverlener Arag.