‘Vakantieparken Roompot voor 1 miljard te koop’

Roger Dassen van ASML bedankt iedereen voor 20 jaar vertrouwen in EUV

17 oktober VELDHOVEN - Maar liefst 23 peperdure EUV chipmachines zijn in het derde kwartaal bij ASML besteld, een record. Voor financieel topman Roger Dassen was dat donderdag het moment voor een dankwoord. Aan iedereen die twintig jaar lang het geduld kon opbrengen en bleef vertrouwen in deze revolutionaire manier van chips maken.