Vakbond kondigt nieuwe staking bij Lufthansa aan

Holst Centre in Eindhoven bouwt dialyseap­pa­raat voor op het nachtkast­je van de nierpa­tiënt

17 januari EINDHOVEN - Een goed werkende kunstnier is de voorlopig nog niet te realiseren droom van vele nierpatiënten. Maar een dialyseapparaat dat op het nachtkastje past is een goede tweede. De Nierstichting werkt er samen met het Holst Centre in Eindhoven aan.