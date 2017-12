Vakbonden vrezen gevolgen overname fabriek Calvé Pindakaas en Zeeuws Meisje

Vrijdag werd bekend dat de margarinetak van Unilever voor ruim 6,8 miljard euro is verkocht aan de Amerikaanse investeringsmaatschappij KKR. Wat dat betekent voor de ongeveer 325 werknemers van het bedrijfsonderdeel in Nederland, is nog niet bekend.



CNV Vakmensen vreest dat de overname ten koste gaat van werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden. ,,KKR is geen strategische partner die al actief is in smeersels, maar een investeringsmaatschappij. Die heeft geen belang in de toekomst van de onderneming op lange termijn, maar in een rendement op de investering. Dus zal de nieuwe eigenaar er alles aan doen om de opbrengsten te optimaliseren'', aldus vakbondsbestuurder Peter de Jong.