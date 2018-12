Valetparking Schiphol aan banden

Mul­ti-ondernemer Wim Huijbregts heeft goed gevoel voor markt met potentie

10:15 EINDHOVEN - Het laatste avontuur van ondernemer Wim Huijbregts (67) eindigt in de riante directiekamer in een kolos van een kantoorpand in Eindhoven. Zijn Human Total Care, zeventien jaar geleden ten dode opgeschreven, werd een gigant die de wereld van de arbo-dienstverlening hevig opschudde. "Toen ik hier in 2001 binnenkwam zag ik het: hier is met goede automatisering veel te bereiken.”