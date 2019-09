Valkenswaardse zwembadenbouwer Starline versterkt positie in kunststof divisie

VALKENSWAARD - De Valkenswaardse zwembadenbouwer Starline Group neemt Poly Products in Werkendam over. Daarmee versterkt het zijn divisie van vezelversterkte producten voor andere sectoren.

Starline is 45 jaar actief als producent van zwembaden, whirlpools en zwembadafdekkingen. Het bedrijf telt ruim 90 medewerkers. Het heeft een hoofdkantoor in Valkenswaard, een fabriek in Overpelt en twee vestigingen voor zwembadafdekkingen in België en Engeland.

Naast de hoofdactiviteit verzorgt het in Overpelt ook de productie van vezelversterkte compositieproducten voor de bouw, civiele techniek en industrie. Zo fabriceert het geveldelen voor gebouwen. Deze divisie is nu goed voor zo'n 13 procent van de omzet, zegt directeur Victor de Vries.

In deze hoek zet de groep een grote stap door de overname van Poly Products, dat met 30 medewerkers is gevestigd in Werkendam. ,,Poly Products is een van de eerste specialisten in vezelversterkte kunststof. Het bedrijf heeft veel verschillende producten. Zo levert het de gevel van een nieuwe Lego-winkel in de Kalverstraat in Amsterdam en onderdelen voor duikboten", stelt De Vries.

Poly Products is ook actief in de bouw van luxe jachten. ,,Met een spa en zwembaden. Dat past weer mooi bij ons.”

Het bedrijf investeert in de bouw van een volgens De Vries ‘revolutionaire’ 3d-printer, de grootste ter wereld die composieten kan verwerken. Starline Group haalt met Poly Products ook ‘kennis en kunde’ binnen in de kunststofsector, onderstreept De Vries. Het bedrijf is sterk in engineering van de kunststof projecten.

Starline wil door de overname groeien in deze sector. De bedrijven verwachten hun gezamenlijk marktaandeel verder uit te bouwen.

De overname stelt de bedrijven ook in staat om samen te werken op het gebied van productie. ,,We kunnen elkaars productiecapaciteit gebruiken", aldus De Vries. Momenteel heeft de fabriek van Starline aan de zwembadenproductie overigens de handen vol, zegt hij. ,,In de afgelopen twee jaar gaat het ongelooflijk goed in de zwembaden.” Ook Poly Products heeft volgens De Vries zijn productiecapaciteit volledig bezet.