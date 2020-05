Van Action tot supermarkt: verrassende huurders in Hudson’s Bay-winkels

Eindhovens bedrijf komt met alarme­rings­sys­teem voor afstandsde­tec­tie in 1,5 meter economie

18:19 EINDHOVEN - Alarmeringsapparaten voor afstandsdetectie in de 1,5 meter economie. Via het platform van een Eindhovens bedrijf kan worden achterhaald met wie een met corona besmette medewerker in contact is geweest.