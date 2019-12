Van Bussel Asten neemt Spako over dat in Deurne onder dezelfde naam doorgaat

DEURNE/ASTEN - Van Bussel Metaaltechniek in Asten heeft het Deurnese Spako Food Processing overgenomen. De twintig personeelsleden van Spako blijven in dienst van het bedrijf, dat voorlopig onder dezelfde naam wordt voortgezet.

Van Bussel is al twintig jaar een belangrijke toeleverancier van Spako, dat kook-, stoom- en rookketels maakt voor de vlees- en voedingswarenindustrie. Mede daarom denken de directies van beide bedrijven dat de twee goed bij elkaar passen. Over de overnamesom van het bedrijf doen de twee geen mededeling.

Jarenlange relatie

Gabriel Wasser, die samen met broer Roeland eigenaar en directeur is van Spako, zegt te kiezen voor Van Bussel als overnamekandidaat vanwege de jarenlange relatie. „Wij zijn beide rond de zestig en hebben geen opvolgers die het bedrijf willen overnemen. Toen Van Bussel bij ons aanklopte hadden we er een goed gevoel bij. Dit bedrijf kennen we en zij willen ons bedrijf in zijn volle omvang voortzetten. Voor ons ook reden om nog een aantal jaren bij Spako betrokken te blijven.”

Volgens Thomas Waals, directeur van Van Bussel, zal de taakverdeling bij de productie ongeveer gelijk blijven. „Wij maken de roestvrijstalen halffabrikaten en de mensen van Spako zetten ze in elkaar en monteren de elektrische en mechanische componenten. Hooguit is het mogelijk dat het efficiënter is om het laswerk dat ze daar doen te centraliseren, maar voorlopig nog niet. Het is echt een overname in positieve zin, omdat wij het bedrijf alle ruimte willen geven om zich te focussen op innovatie en de ontwikkeling van nieuwe producten, waar ze goed in zijn.”

Spako: spaarzaam koken

Spako, dat staat voor spaarzaam koken, werd 65 jaar geleden opgericht door de vader van de huidige directie, zegt Wasser. „Hij startte met het maken van ketels voor de was, welke boeren ook gebruikten voor het koken van varkensvoer. Van daaruit zijn we de vleesindustrie ingegroeid en hebben we onder meer dankzij de opkomst van Beckers hier in Deurne flink kunnen groeien. Nu hebben we snackfabrieken, industriële maaltijdbereiders en andere voedselfabrikanten als klant.”