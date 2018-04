Van de Vin in Heeze heeft vast geloof in houten kozijn

Merkel, Macron en May stellen Trump ultimatum: blijf van onze export af

29 april Als Donald Trump Europa niet gaat ontzien in zijn handelsoorlog rond staal en aluminium, komen er represailles. Dat zei Angela Merkel vanmiddag. Ze heeft de acties afgestemd met de Franse president Emmanuel Macron en de Britse premier Theresa May, zei ze in een statement.