Van fiets tot ferrari: hoe Wesley (28) snel geld verdiende door cryptovaluta

Duitse supermark­ten gaan de strijd aan met verpak­kings­af­val

13:06 De Duitsers zijn Europees kampioen in het produceren van verpakkingsafval. Die constatering is voor de grote winkelketens nu reden aan te sturen op een 'degradatiestrijd'. Aldi heeft deze week ook een offensief aangekondigd om het gebruik van plastic drastisch te verminderen en zijn producten milieuvriendelijker in te pakken. Lidl, Edeka en Rewe deden dat al eerder.