Van Gansewinkel in Eindhoven boekt goede resultaten als Renewi

Van Gansewinkel fuseerde in februari vorig jaar met het Britse Shanks. De omzet van het hieruit ontstane Renewi steeg in het boekjaar naar 1,56 miljard pond (1,79 miljard euro) van 1,45 miljard pond. Dat is 8 procent meer, maar zonder de invloed van de wisselkoersen was de stijging 3 procent. De winst van het Brits-Nederlandse bedrijf steeg 30 procent naar 69 miljoen pond (79 miljoen euro), tegen 53 miljoen een jaar eerder.

Netto verlies

Topman Peter Dilnot spreekt van een goede vooruitgang die is geboekt in het eerste volledige jaar als Renewi. „De onderliggende winst is mede dankzij de toevoeging van Van Gansewinkel verdubbeld en valt hoger uit dan verwacht. Onze kaspositie is sterk en we hebben meer voordelen uit de fusie kunnen halen dan verwacht. Onze naam Renewi hebben we in onze markten neergezet als een nieuw en krachtig merk.”