Van het gas af? Dan hoef je niet langer een flinke boete te betalen

Mensen die van het gas af willen, hoeven daar niet langer een ‘afsluitboete’ van honderden euro’s voor te betalen, schrijft minister Eric Wiebes (Economische Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer.

Eerder oordeelde de rechter al in verschillende zaken dat burgers niet voor de kosten hoefden op te draaien. Met de regeling wil Wiebes onduidelijkheid daarover wegnemen. De kosten van het verwijderen van de gasaansluiting, die kunnen oplopen tot 800 euro, worden in het vervolg door de netbeheerders doorberekend in de tarieven voor klanten die aangesloten blijven op het gasnet. Wiebes’ besluit gaat verder dan een afspraak die eerder dit jaar in de Tweede Kamer werd gemaakt. Toen werd een motie aangenomen waarin stond dat de consument de ene helft van de afsluitkosten betaalt en de netbeheerder de andere.

Geen duidelijkheid

Wiebes: ,,Na gesprekken met de ACM (Autoriteit Consument & Markt, red.) en de netbeheerders heb ik geconcludeerd dat het niet mogelijk is om op korte termijn de onduidelijkheid over de verwijderkosten volledig weg te nemen. Althans niet in het geval waarin wordt vastgehouden aan de 50-50-verdeling. Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen die zelf actie willen ondernemen, dat kunnen doen tegen zo laag mogelijke kosten en op een makkelijke manier.’’

Onduidelijkheid over kosten kan volgens de minister vertragend werken voor de energietransitie. ,,Daarom kies ik ervoor om de procedure in gang te zetten om de verwijderkosten tijdelijk volledig te verrekenen in het algemene periodieke aansluittarief. Hiermee wordt geregeld dat afnemers die hun gasaansluiting willen beëindigen in alle gevallen geen rekening hoeven te betalen en de netbeheerders de kosten voor de werkzaamheden mogen verrekenen in het periodieke aansluittarief. Op deze manier wordt geregeld dat de netbeheerders een redelijke vergoeding krijgen voor de werkzaamheden die zij moeten uitvoeren’’, aldus Wiebes in de Kamerbrief.

Tijdelijk

De maatregel is dus tijdelijk. De minister verwacht dat de regeling voor 1 maart 2021 kan ingaan. Hij moet van kracht blijven totdat de nieuwe energiewet er is. Daarna wordt de verdeling van de kosten opnieuw bekeken. Het is nog niet zeker wanneer die wet er komt.

GroenLinks is blij met het besluit van de minister. ,,Het is belangrijk dat we burgers helpen deze stap te zetten en hen niet met onnodige en oneerlijke kosten opzadelen”, zegt Kamerlid Tom van der Lee. ,,Deze stap is alvast geregeld voor iedereen die vooroploopt en gasvrij wil gaan wonen.”

Bekijk hier al onze video’s over de economie: