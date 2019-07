Van Kessel Olie in Milheeze krijgt door deal met Vissers Energy veel extra klanten

MILHEEZE - Van Kessel Olie in Milheeze neemt honderden zakelijke klanten over van Vissers Energy in Horst. Dat bedrijf gaat op zijn beurt de winkels van enkele van de dertig tankstations van het bedrijf in Milheeze exploiteren. Samen gaan de twee bedrijven de ‘vergroening’ van de energievoorziening aanpakken.

De ruil van de diensten tussen de twee brandstofbedrijven werd ingegeven door het streven naar efficiëntie en het bundelen van krachten, zegt directeur-eigenaar Joan van Kessel van Van Kessel Olie in Milheeze. „We vullen elkaar goed aan en hebben ieder onze eigen specialismes. Bovendien krijgen we samen een groter volume in omzet en dat maakt je sterker. Het blijft beperkt tot een goede samenwerking, plannen voor een fusie zijn er niet.”

Opladen elektrische auto

Volgens Van Kessel heeft Vissers zich gericht op bemande tankstations waar tijdens het opladen van een elektrische auto lunch of diner gebruikt kan worden. „Wij staan op het standpunt dat een brandstofstation steeds vaker een station wordt met vele soorten energie. Behalve benzine en diesel ook aardgas, waterstof, elektriciteit en eventueel nieuwe energiedragers. Wij richten ons op die energiedragers en Vissers verzorgt de shops. Samen bouwen we ze langzaam om naar zo'n servicestation. Bij een tankstation in Nijmegen zijn we hiermee begonnen en daar zullen ieder jaar een paar bijkomen. Ik denk aan onze Greenpoint tankstations zoals we die in Asten hebben en daarnaast in Sliedrecht, Bergen op Zoom en Ede. Bij die tankstations zijn de eerste stappen naar duurzaamheid al gemaakt.”

In ruil daarvoor gaat Van Kessel dus de commerciële klanten van Vissers bedienen. „Dat gaat om leveranties bij bedrijven met een eigen brandstoftank. Hoofdzakelijk transportbedrijven, industriële en garagebedrijven, loonwerkers en boerderijen behoren tot dit bestand. Van dit soort klanten hebben we er zelf ook al een groot aantal in Zuid-Nederland. Hierdoor kunnen we in dit gebied onze service vergroten.”

Groter volume