Van Loon Group in Son wil Verhey Vlees in Nuth overnemen

SON - Van Loon Group in Son heeft het voornemen bekend gemaakt Verhey Vlees in Nuth over te nemen. Verhey Vlees is een familiebedrijf dat werd opgericht in 1895 en tegenwoordig met 225 werknemers 4000 runderen per week verwerkt.

De broers Max en Bart Verhey voeren als vierde generatie de directie over het bedrijf. Omdat er geen bedrijfsopvolging is wordt gekozen voor verkoop aan Van Loon Group, die heeft toegezegd het bedrijf te willen voortzetten.

Rundvleesactiviteiten concentreren

Van Loon Group wil na de overname zijn rundvleesactiviteiten concentreren in Nuth vanwege de hightech productie daar. De toegang tot de in- en verkoopkanalen van Verhey Vlees geeft Van Loon Group bovendien meer mogelijkheden voor het uitbouwen van zijn productie in rundvlees. „Met Verhey Vlees kunnen we onze klanten meer zekerheid, kwaliteit en transparantie bieden. Daarbij heb ik een goed gevoel bij de directie en de medewerkers van het bedrijf. Verhey Vlees heeft een lange historie en sterke reputatie die passen bij onze cultuur en ambities”, aldus Erik van Loon, bestuursvoorzitter Van Loon Group.

De voorgenomen overname is onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Daarnaast is bij de ondernemingsraad van Van Loon Group advies aangevraagd over de voorgenomen overname.

Runderen uit melkveehouderij

Verhey Vlees is gespecialiseerd in het verwerken van runderen afkomstig uit de melkveehouderij. De runderkarkassen worden in de fabriek in Nuth versneden, verpakt en geëtiketteerd op klantspecificatie.

Van Loon Group maakte begin oktober bekend ook op de vleesloze toer te gaan en presenteerde vleesloze producten onder de naam The Blue Butcher. Dit voorjaar maakte het bedrijf bekend dat het de vleesactiviteiten van Enkco Foodgroup in Holten overnam. Het bracht de vleesverwerker onder meer Halv-Om, hybride producten waarbij dierlijke en plantaardige eiwitten zijn gemengd. Eind 2018 werd ook al Van de Raa Meat & More in Almere overgenomen.