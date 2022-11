Van losgaan op exclusieve bedrijfsfeesten naar per direct op straat; hoe Sendcloud van zijn roze wolk viel

Andere kandidaten in de wacht na mislukking congrescen­trum bij Van der Valk in Eindhoven

EINDHOVEN - Andere kandidaten die in de race zijn geweest voor de bouw van een congrescentrum in Eindhoven zijn verrast door het mislukken van het plan van Van der Valk in Eindhoven. Het prestigieuze plan blijkt financieel niet meer haalbaar.

8 november