Van Rij krijgt in Brussel nog net geen bloemen: Nederland belooft strijd tegen belastingontwijking voort te zetten

Nederland is hard op weg zijn verleden als kampioen-belastingparadijs achter zich te laten. Staatssecretaris Marnix van Rij kreeg vanmorgen in Brussel nog net geen applaus en bloemen toen hij namens politiek Den Haag beloofde de strijd tegen belastingontwijking voort te zetten.

Van Rij mocht in het Europese Parlement uitleggen wat Nederland al heeft gedaan en nog denkt te doen om spookinvesteringen weg te houden, de kantoordeuren van lege brievenbusbedrijven dicht te spijkeren en de belastingvlucht via exotische lage-belastinglanden ver weg te stoppen. De stroom aan rente, royalty’s en dividenden is dankzij roerende voorheffingen al van 38,5- naar 6 miljard gekrompen, aldus Van Rij trots citerend uit het laatste tweejaarlijkse verslag van De Nederlandse Bank, ‘en we willen naar nul’.

Verder regent het de laatste tijd gedragscodes in Nederland, voor bedrijven, maar ook voor belasting- en andere adviseurs. En tegen brievenbusbedrijven met alleen maar een leeg kantoor en zonder economische activiteit staat Europese wetgeving op stapel. Allemaal als antwoord op de jarenlange kritiek van onder meer ngo’s dat multinationals Nederland gebruiken om onbelast miljardenwinsten te boeken, terwijl burgers en MKB de ene blauwe brief na de andere krijgen. Of zoals de bewindsman na afloop zelf zei: ,,Nederland is hard aangepakt, soms ongenuanceerd, maar dat heeft mee geleid tot waar we nu staan.”

Eisen op tafel

Quote Het zal nog lang duren voor het Nederland­se imago helemaal is opge­schoond Paul Tang, PvdA-Europarlementariër Van Rij genoot zichtbaar van de positieve bejegening van Nederland, en legde meteen wat eisen op tafel. Dat ook andere belastingparadijzen, zoals Ierland en Luxemburg bijvoorbeeld, nu de steven wenden. Anders verplaatsen de geldstromen zich alleen maar. En dat Europa niet enkel naar belastingen kijkt, maar ook naar subsidies, waarmee sommige EU-lidstaten ten koste van anderen hun vestigingsklimaat verbeteren. Beide zijn een taak van de Commissie, aldus Van Rij, maar over de subsidies is hij bereid onder collega’s zelf nog wel een balletje op te gooien.



Steun kreeg hij ook voor zijn opvatting dat als Hongarije nog lang de invoering van een Europese minimum-winstbelasting (15 procent) blijft traineren, enkel en alleen om Brussel via chantage van zijn gedeeltelijke subsidiestop af te krijgen, de andere landen het Hongaarse vetorecht desnoods maar moeten overrulen. Dat vervolgens een Groen Parlementslid (de Deense Kira-Marie Peter-Hansen) hem vroeg ‘hoe we andere landen kunnen overtuigen uw voorbeeld te volgen’ komt dicht in de buurt van een Max Verstappen-overwinning.

Domino-effect

Volgens de iets voorzichtiger PvdA-Europarlementariër Paul Tang zijn twee dingen nu belangrijk: dat Nederland laat zien dat zijn nieuwe aanpak werkt, en dat zijn herwonnen maagdelijkheid een domino-effect krijgt in Dublin en Luxemburg. Tang: ,,Het zal nog lang duren voor het Nederlandse imago helemaal is opgeschoond. Na de VS heeft Nederland nog steeds de grootste hoeveelheid in- en uitgaande geldstromen (de zogenaamde buitenlandse directe investeringen - red.), waarvan vaak moeilijk te zien is of die te maken hebben met echte investeringen, met witwassen of met belastingontwijking. Om dit aan te pakken is een Europese voortrekkersrol niet genoeg. Nederland moet, door belastingadviseurs en trustsector beter te reguleren, ook in eigen land het ecosysteem van belastingontwijking aanpakken.”