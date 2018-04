Van Trumpiaanse villa tot woonboerderij

Tien peperdure droomhuizenNiet eerder stonden er zoveel huizen van meer dan 1 miljoen euro te koop. Ben jij toevallig net op zoek naar een droomhuis? Of wil je even wegzwijmelen? We hebben er tien geselecteerd. Een aantal van deze villa's is zaterdag tijdens Open Huizendag zelfs te bewonderen.

1. Bentveldsweg 142, Aerdenhout (provincie Noord-Holland)

Wanneer het gracieuze landhuis in zicht komt hapt menig bezoeker even naar adem, schrijft de makelaar op Funda. Wie een blik op de 125 foto's werpt, kan het beamen. Er is een biljartkamer met balkon, een pantry en wc-ruimte, vier uiterst riante slaapkamers, drie badkamers, een was- en strijkkamer en de luxueuze mastersuite met open haard, badkamer met whirlpool, stoomdouche en stortdouche en een inloopkamer van 24 vierkante meter.

Oh ja en voor de liefhebber is er een geklimatiseerde wijnkelder en een fitness- en wellnessruimte met sauna, zonnestudio, douche en toilet. De vraagprijs? Een slordige 16.750.000.

Volledig scherm Bentveldsweg 142 in Aerdenhout. © Funda

2. Noordereinde 36, 's-Graveland (Noord-Holland)

Deze villa is nog geen week geleden te koop aangeboden. Hij heeft een bewoonbaar oppervlak van 1.476 m² en liefst achttien kamers verdeeld over twee verdiepingen. Er zijn tien slaapkamers, negen badkamers, een dienstwoning en een studio-appartement voor inwonende au-pair of zorg.

Oh ja, het huis heeft ook een gekoelde wijnkelder en er is ruimte voor bijvoorbeeld een homecinema of wellness. De zolder meet bijna 222 m², waarvan 183 m² vrij in te delen. En om het allemaal gemakkelijk bereikbaar te maken, is er zelfs een lift. Dit alles voor een zacht prijsje van 8 miljoen.

Volledig scherm 'S-Graveland. © Funda

3. Groenlandse kade 69 - 71, Vinkeveen (provincie Utrecht)

Zeldzame ruimte, luxe en privacy. Zo promoot Funda dit huis in Vinkeveen, wat te koop staat voor een slordige 7.500.000 euro. Wat je krijgt voor dat bedrag? Een woning van 1.100 vierkante meter met een eigen terrein van 10.000 vierkante meter. Je hebt een eigen jachthaven met aanlegsteigers voor minimaal vijf boten, een parkeergarage waar 25 auto's kunnen staan en plek waar een helikopter kan landen.

Er is (uiteraard) een zwembad, sauna, whirlpool, Turk stoombad, wijnkelder, een lift, walk-in-closet en een fitnessruimte. Om het over het uitzicht maar niet te hebben.

Volledig scherm Vinkeveen © Funda

Volledig scherm Vinkeveen. © Funda

4. Landgoed De Hooge Braaken, Moergestel (Brabant)

Voor nét geen 7 miljoen euro is dit stulpje te koop. 't Stond voor 8 miljoen, dus eigenlijk een buitenkansje. Ideaal als mantelzorgwoning, want voor die 7 miljoen krijg je niet één maar drie huizen, of beter gezegd: villa's. Alle drie met volledige privacy. Het landgoed heeft ook eens een eigen ven in de achtertuin dat zo'n 15 hectare groot is.

Volledig scherm Landgoed de Hooge Braaken. © Funda

5. Elhorsterweg 5, Zenderen (Twente)

Paardenliefhebber en op zoek naar een fijn optrekje in Twente? Dan is deze in 2012 gebouwde villa in Zenderen met rijhal en 20 gemetselde paardenboxen misschien wel jouw droomhuis. Wel moet er een flinke som geld voor worden neergelegd: 4.975.000 euro. Daarmee is het huis aan de Elhorsterweg in Zenderen het duurste te koop staande huis in Twente. Je krijgt echter wel waar voor je geld: de villa beschikt over een zwembad, vier badkamers een compleet wellnesscentrum en een wijnkelder.

Volledig scherm © Funda

6. Enschedesestraat 382, Hengelo (Twente)

De Twentse machinefabrikant Dikkers liet tussen Enschede en Hengelo in 1930 deze karaktervolle villa bouwen. Vraagprijs: 3,7 miljoen euro. Sinds drie maanden wordt het huis, op een landgoed van 30.240 vierkante meter, aangeboden. Golfliefhebber? Dat komt goed uit, de villa ligt direct naast Golfclub Driene.

Volledig scherm Enschedesestraat, Hengelo . © Funda

7. Patrijslaan 13, Best (Brabant)

Aan de Patrijslaan in het Brabantse Best staat deze bijna Trumpiaanse woonvilla met binnenzwembad te koop voor 2.950.000 euro. Het perceel meet bijna 4.000 m2. Voor wie dat aan de krappe kant vindt: schuin aan de overkant ligt de golfbaan van Best.

Volledig scherm Patrijslaan 13, Best. © Funda

8. Bergse Voorplas, Rotterdam (Zuid-Holland)

Dit Rijksmonument uit 1894 is gelegen aan de Bergse Voorplas in Rotterdam. Het huis heeft acht kamers, twee badkamers en heeft een grote achtertuin inclusief prieel, steiger en botenhuis. De villa aan Straatweg 206 gaat van de hand voor 4,3 miljoen.

Volledig scherm Straatweg 206, Rotterdam. © Funda

9. Duinbeekseweg 7, Oostkapelle (Zeeland)

Hof Klein Berkenbosch is een historisch landgoed uit 1691. Het beschikt over 13 kamers, waarvan 8 slaapkamers. Er zijn 4 badkamers met in totaal 3 ligbaden, 4 douches en 3 toiletten. Het perceel eigen grond met streekeigen beplanting (ruim 3,5 hectare), ligt direct naast bos- en duingebied De Mantelinge. De vraagprijs? Een schamele 2.999.000 euro.

Volledig scherm Hof Klein Berkenbosch, Oostkapelle. © Funda

10. Vaartweg 5 in Dongen (Brabant)

De hekkensluiter van het rijtje duurste huizen in West-Brabant is deze langgevelboerderij aan Vaartweg 5 in Dongen. De vraagprijs was 2.200.000 euro, maar het mag nu weg voor 1.950.000 euro. Zwembad, tuinhuis en parkeerkelder, die plaats biedt aan vijf tot tien auto's. En de inrit van de parkeerkelder? Die is verwarmd.

Volledig scherm Vaartweg 5, Dongen. © Funda