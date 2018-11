Na de overname per 1 januari behoort Van Zutphen straks tot de grotere installatiebedrijven in de Kempen, stelt directeur Jasper van Zutphen. Aqualon is actief vanuit Riethoven. De sanitair-tak van dit bedrijf inclusief de showroom wordt niet door Van Zutphen overgenomen, maar zelfstandig voortgezet door de huidige directie en de medewerkers.

Het installatie- en service & onderhoud-bedrijf van Aqualon heeft met name een sterke positie op de particuliere markt voor klimaatinstallaties zoals luchtbehandelingsinstallaties en warmtepompen, zegt Jasper van Zutphen. Het Eerselse bedrijf is beter vertegenwoordigd bij de zakelijke klanten. Van Zutphen verwacht door de overname een grotere rol te kunnen spelen in de energietransitie die zich op de particuliere markt manifesteert. ,,De techniek ontwikkelt zich zo snel dat we onze mensen moeten opleiden als het gaat om kennis van nieuwe installaties. Daarin gaan we extra investeren", stelt Jasper van Zutphen. Samen met zijn broer Willem is hij eigenaar van het bedrijf, dat ze in 1998 overnamen van hun vader.