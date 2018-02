Varkens in Nood zet beelden van ellende in varkensstallen online

In stallen in Vianen zijn varkens gefilmd met een aangevreten anus en met een gezwel onder de kin dat zo groot is als een basketbal. Daarnaast is te zien op de beelden dat te veel varkens bij elkaar in een hok zitten, zegt Frederieke Schouten van de stichting.



Volgens haar is degene die in de stallen gefilmd heeft tien dagen later nog terug gegaan. Dat leverde dezelfde beelden op. ,,Het dier met het gezwel liep nog steeds in de groep, maar het abces was geknapt en aangevreten. Dat was een grote bloederige bedoening. Er was verder niets aan de omstandigheden van de dieren veranderd. Daarmee werden de aangeleverde beelden interessant.''



Het gaat in Vianen om stallen met duizenden dieren, aldus Schouten, bedrijven van zeven tot acht stallen aan elkaar. Welke bedrijven het zijn wil Varkens in Nood niet zeggen om geen heksenjacht te ontketenen.