VB&T Groep uit Eindhoven en Zeilstra uit Den Haag verkennen samenwerking

VB&T Groep heeft zijn hoofdkantoor in Eindhoven en werkt vanuit elf kantoren in Nederland waaronder een VvE-vestiging in Den Haag. Naast beheer van woningen is het bedrijf ook gespecialiseerd in beheer en management van bedrijfsmatig onroerend goed. Zeilstra Vastgoedmanagement verricht haar werkzaamheden, voornamelijk gericht op woningenportefeuilles, landelijk vanuit haar vestiging in Den Haag.