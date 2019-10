VDL Bus & Coach in Valkenswaard levert 36 elektrische bussen aan Kiel

Consumen­ten­prij­zen weer wat omlaag

7:59 De stijging van de consumentenprijzen was in september op jaarbasis lager dan in augustus. Dat komt onder meer door de prijsontwikkeling van een verblijf in een bungalowpark en die van verse groente en aardappelen, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze hadden een drukkend effect op de stijging.