VDL Bus & Coach opent verkoopvestiging in België

Tot op heden bewerkte VDL de markt in de Benelux vanuit een centrale vestiging in Nederland. VDL wil in de snel veranderende bus- en touringcarmarkt dichterbij de klant zitten. Eerder opende het bedrijf verkoopkantoren in Spanje, Noorwegen, Zweden en Finland. Filip Malefason (46) is aangesteld als directeur van het Belgische verkoopteam.