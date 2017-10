VDL-directeur Willem van der Leegte: Als je een kans ziet moet je die pakken

VIDEOHet Eindhovense VDL Groep, groot geworden met metaalbewerking en de productie van onder meer autobussen, behaalt jaar in jaar uit een miljardenomzet. Wat is het geheim van dit familiebedrijf? De vorig jaar aangetreden directeur én kleinzoon van de oprichter, Willem van der Leegte (36): ,,Ik heb het stuur niet alleen in handen, we leiden dit bedrijf met een hoop mensen samen.”

Willem van der Leegte is vorig jaar aangetreden als directeur. Hij nam het stokje over van zijn 69-jarige vader Wim van der Leegte, die op zijn beurt ook in de voetsporen van zijn vader trad. In een interview met De Ondernemer blikt de jonge ondernemer terug op de familiegeschiedenis en de kracht van het familiebedrijf.

Menig ondernemer zal jaloers zijn op het succes. In 1953 begon opa Van der Leegte met vijf medewerkers, inmiddels werken er 16.000 mensen. De 93 VDL-bedrijven –met kantoren over de hele wereld – boekten vorig jaar een omzet van 3,2 miljard euro en de verwachting voor dit jaar is een omzet van 5 miljard.

Rode draad

Quote Voor de crisis dachten velen dat de VDL Groep geen focus had. Na de crisis zagen zij dat het verstandig was om risico te spreiden. Willem van der Leegte De rode draad in dit succesverhaal is de wens om te groeien én de strategie om risico's te spreiden. De familie heeft als kracht de 'goeie' slechtlopende bedrijven eruit te pikken, op te lappen en ze weer nieuw leven in te blazen. Iets wat - logischerwijs - niet altijd slaagt: de overname van een fietsenfabriek en een botenfirma, evenals een uitstapje naar het witgoed en bruingoed leverden niet het gewenste resultaat op.



Mislukkingen hebben het bedrijf echter nooit in problemen gebracht: die risico’s waren ingecalculeerd. Willem van der Leegte: ,,Voor de crisis dachten veel mensen dat de VDL Groep geen focus had. Na de crisis zagen de mensen dat het wel verstandig was het risico te spreiden over de verschillende bedrijven.”

Dna

Willem van der Leegte - die als twintiger begon als verkoper bij VD Leegte Metaal - had zich bij zijn aantreden voorgenomen in zijn eerste jaar geen risico's te nemen en even niet op het overnamepad te gaan, maar kennelijk kruipt het bloed waar het niet gaan kan.

Onderwijl heeft het bedrijf al drie (!) overnames achter de rug. ,,Dat is het ondernemerschap in mij. Als je een goede kans voorbij ziet komen, moet je die pakken”, glimlacht Van der Leegte.

Op dit moment is hij even niet met overnames bezig, maar dat kan morgen zomaar anders zijn, zegt hij. De meest recente overname is die van mastenfabrikant Kaal Masten. ,,Kaal Masten is een mooie aanvulling op het portfolio van VDL Groep. We voorzien synergievoordelen met andere VDL-bedrijven.”

En misschien wel een van de belangrijkste overnames die VDL Groep heeft gedaan, is die van NedCar, eind 2012. Dit is ook het bedrijf waar de grootste groei momenteel vandaan komt. De divisie Autoassemblage heeft in het eerste halfjaar van 2017 een omzet behaald van 1.326 miljoen euro. Sinds 2014 worden er MINI-modellen voor de BMW Group in elkaar gesleuteld.

Ambitie

Het liefst zou Van der Leegte auto's van nog een ander merk in elkaar zetten, in het kader van het spreiden van risico's. ,,Maar nu moeten we pas op de plaats maken. Het is een enorme uitdaging om de gevraagde aantallen te maken. We zijn binnen NedCar gegroeid van 1.450 medewerkers naar 6.400 medewerkers. We hebben genoeg ambitie, maar je moet het wel waar kunnen maken.”

Dat ziet de jonge directeur dan ook als zijn taak als topman: de enorme groei van de VDL Groep laten doorzetten. ,,Ik heb het stuur niet alleen in handen, we leiden het bedrijf met een hoop mensen samen”, zegt hij. En dat brengt dus ook grote verantwoordelijkheden met zich mee.

Inspiratiebron

Gelukkig voor de jonge directeur kan hij altijd terugvallen op zijn vader. Hij is dan wel afgetreden als president-directeur, maar dat wil niet zeggen dat hij niet meer verbonden is met het bedrijf. Hij fungeert momenteel als commissaris annex co-piloot.

,,Het is heel prettig om te kunnen sparren met een adviseur die exact dezelfde agenda heeft als jij. Ik heb mijn vader vaak 's avonds aan de lijn. Als ondernemer heeft hij mij op veel vlakken geïnspireerd. Hoe hij sterke mensen om zich heen heeft verzameld. En hoe hij met zijn mensen omgaat. Het belang van zijn mensen ziet hij als zijn belang.”

En de jonge Van der Leegte heeft nog wel een paar andere ondernemers als inspiratiebron. De belangrijkste: Elon Musk (SpaceX, PayPall, Tesla), Warren Buffett (Berkshire Hathaway) en wijlen Steve Jobs (Apple).