VDL Groep breidt uit in Hapert

Aircision in Eindhoven wil bij 5G test lasers als datakabels door de lucht sturen

9:00 EINDHOVEN - Onder de straten in de steden ligt het vol met kabels en buizen en met de komst van het nieuwe 5G mobiele netwerk dreigen er nog vele bij te komen. Als het aan John Reid en Luis Oliveira van Aircision ligt hoeven het er niet zoveel te zijn. „Met onze technologie kunnen we data met laserstralen versturen. Lasers op gebouwen en masten zenden gecodeerde lichtstralen naar elkaar. Op die laserstralen versturen we data met een snelheid van tien gigabit per seconde. Dat is een 5G snelheid die met radiografische straalzenders niet te halen is. Het nadeel dat regen en mist de lasers kunnen onderbreken, daar hebben wij wat op gevonden.”