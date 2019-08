VDL Groep uit Eindhoven boekt meer winst bij lagere omzet

De omzet daalde per saldo met 5 procent tot 2,9 miljard euro. De winst steeg wel, met 7 miljoen tot 76 miljoen euro. De stijging had grotendeels een incidentele oorzaak, doordat relatief veel langlopende projecten in het afgelopen halfjaar konden worden afgesloten.

Voor het gehele jaar verwacht VDL dat de winst lager uitvalt dan in 2018, toen een eenmalige meevaller het resultaat in positieve zin vertekende. Qua jaaromzet voorziet het concern de eerder aangekondigde 5,7 miljard euro te kunnen realiseren. VDL noemt de orderportefeuille ‘goedgevuld'. Ten opzichte van een jaar geleden groeide de omvang van de opdrachtenstroom - exclusief VDL Nedcar - met 22 procent tot 1,17 miljard euro.

Een positieve verrassing volgens topman Willem van der Leegte is dat de bussendivisie zijn resultaat dusdanig verbetert dat die over gehele jaar in de zwarte cijfers zal komen. VDL verwacht dit jaar zo'n 500 elektrische bussen te zullen uitleveren. Volgens Van der Leegte is het bedrijf Europees marktleider op het gebied van elektrische bussen.

De omzet in de auto-assemblage daalde in het afgelopen halfjaar met 14 procent tot 1,62 miljard euro. VDL stelt zowel met huidig opdrachtgever BMW als met andere automerken in gesprek te zijn over toekomstige opdrachten. Van der Leegte verwacht daarover in het lopende kwartaal uitsluitsel te kunnen geven.