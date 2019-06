VDL Groep uit Eindhoven wint Nederlandse Innovatie Prijs 2019

Racewagens Alfa Romeo krijgen vaker onderdelen geprint door Eindhoven­se machine

16:13 EINDHOVEN - Formule 1 racewagens van Alfa Romeo gaan nog vaker gebruik maken van geprinte reserveonderdelen. Dat heeft de eigenaar van het raceteam van Alfa Romeo, de Sauber Group, afgesproken met Additive Industries. Dat gebeurde op de Rapid.Tech - Fabcon Conferentie over industriële 3D Printing in Erfurt in Duitsland.