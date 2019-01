VDL Nedcar naar rechter om nieuwe staking te voorkomen

„Een tiende en elfde stakingsdag in amper zeven maanden is disproportioneel en onacceptabel in het licht van de leverbetrouwbaarheid aan BMW en de daarmee samenhangende werkgelegenheid in Born”, zegt de woordvoerder van VDL Nedcar. „Een bedrijf als het onze is een makkelijk stakingsdoelwit, terwijl we slechts één stem van de 2200 hebben in de werkgeverskoepel en dus niets kunnen forceren.”

De directie van VDL Nedcar dagvaart de vakbonden FNV, CNV, De Unie en VHP2 in kort geding en noemt de aangekondigde 48-uursstaking een onacceptabel risico voor de werkgelegenheid. „Dit bovendien in een zeer bijzondere fase waarin met BMW wordt onderhandeld over vervolgopdrachten voor de periode vanaf 2022”, zegt de woordvoerder van VDL Nedcar.

Nieuwe contracten

In een intern schrijven aan de medewerkers haalt de directie van Nedcar een brief aan waarin BMW waarschuwt voor eventuele consequenties voor eventuele nieuwe contracten. „Op 27 december hebben wij aan de vakverenigingen nogmaals een oproep gedaan om in ons huis geen acties meer te voeren, tenzij in goed overleg”, schrijft directeur Paul van Vuuren. „Hierbij hebben wij de door BMW afgegeven schriftelijke waarschuwing overlegd. Helaas hebben wij wederom nul op het rekest gekregen.”

Daar waar VDL Nedcar in september nog dreigde met een rechtsgang, is het de directie nu menens. De stakingen hebben al voor flinke schade gezorgd bij grote, zichtbare productiebedrijven maar ook het mkb. Verder zorgt het cao-conflict voor gezichtsverlies en reputatieschade voor zowel sector als bedrijven. Ook leidt het tot frictie, verdeeldheid en onrust op de werkvloer.

Actiebereidheid

Hans Wijers reageert namens de vakbond FNV Metaal gelaten. „Ik blijf van mening dat de staking niet disproportioneel is en zie het kort geding met vertrouwen tegemoet. Natuurlijk lijdt een bedrijf schade, dat is inherent aan staken. Daarom is dat ook het uiterste middel. Ik was dinsdag nog aan de poort in Born en heb nog nooit zo’n grote actiebereidheid aangetroffen.”

„Staken is een recht”, sprak directeur Paul van Vuuren eerder. „Maar laten we niet zo weinig auto’s bouwen dat we onze relatie met BMW op het spel zetten.”

In een recent verleden verbood de rechter een staking bij PostNL, maar stond die wel een staking bij Ryanair toe. Het zijn specifieke omstandigheden die een kortgedingrechter zal moeten afwegen.

Cao-onderhandelingen