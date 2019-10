VDL Nedcar schrapt 700 flexplekken

TSMC meldt levering van eerste EUV-chips voor consumen­ten

15:02 VELDHOVEN - In ruim vijftien jaar van ontwikkelen was de EUV (extreem ultraviolet) chip niet meer dan een belofte. Maar volgens de Taiwanese chipfabrikant TSMC, een grote klant van ASML in Veldhoven, levert het bedrijf inmiddels de eerste grote series EUV-chips aan klanten.