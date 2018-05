VDL opent testlaadplein in Valkenswaard

Berendsen in Helmond breidt uit in nieuw pand en wordt Elis

15:27 HELMOND - Berendsen in Helmond gaat in zijn nieuwe, vrijdag in gebruik genomen pand, flink groeien. Volgens een woordvoerder van de industriële wasserij gaan in het pand op Bedrijventerrein Zuidoost-Brabant van 3900 vierkante meter honderd mensen werken en op termijn nog meer.