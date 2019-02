VDL uit Eindhoven boekt weer records voor omzet en winst

VDL maakte vrijdag bekend dat de omzet vorig jaar met bijna twintig procent is gestegen tot 5,97 miljard euro. De nettowinst ging omhoog van 153 naar 178 miljoen euro.

De omvang van de orderportefeuille los van Nedcar is in een jaar tijd met ruim zestig procent toegenomen tot 1,2 miljard. De teller is in de eerste zeven weken van dit jaar verder opgelopen tot 1,3 miljard euro.

Met extra omzet dit jaar aan onder meer bussen, automatiseringslijnen voor autofabrikanten en warmtewisselaars verwacht VDL de terugval in de productie van VDL Nedcar deels te kunnen compenseren. Voor dit jaar wordt een omzet van 5,7 miljard euro verwacht. Topman Willem van der Leegte stelt zeer tevreden te zijn als het concern ondanks de omzetdaling over 2019 een gelijkblijvende winst kan presenteren.

De tot meer dan 200.000 auto’s toegenomen productie van de Mini's en BMW X1 bij VDL Nedcar droeg in belangrijke mate de omzetstijging van vorig jaar naar bijna 6 miljard euro. De omzet van de divisie autoassemblage liep met 28 procent op tot 3,6 miljard euro. Dit jaar worden minder auto's in de autofabriek in Born gemaakt omdat de verkopen in de auto-industrie wereldwijd teruglopen. VDL Nedcar heeft het aantal medewerkers met 1.000 teruggebracht tot zo'n 6.000.

Stakingen

De stakingen als gevolg van de moeizame onderhandelingen voor een nieuwe metaal-cao hebben VDL volgens topman Willem van der Leegte tussen de 10 en 15 miljoen euro gekost. VDL Nedcar heeft 'duizenden’ auto's minder kunnen produceren waar wel kosten tegenover stonden. Soms moesten medewerkers naar huis worden gestuurd.

De omzet van de divisie toeleveringen steeg vorig jaar met 16 procent tot 1,3 miljard euro. De VDL-bedrijven kregen vooral meer werk van opdrachtgevers in de hightech- en de automotive sector.

De bussendivisie zag de omzet met 7 procent dalen tot 445 miljoen euro. Oorzaak was dat minder elektrische bussen en touringcars werden geleverd dan in 2017. Voor het lopende jaar ziet er veel beter uit. De orderportefeuille is met bijna 300 miljoen euro opgelopen tot 530 miljoen euro. In de verkoop van elektrische bussen is een versnelling gaande. VDL verwacht er dit jaar 500 te leveren, tegen 400 in de voorgaande twee jaren samen.

De divisie eindproducten was vorig jaar na een omzetdaling met 4 procent goed voor een omzet van 541 miljoen euro. De afname heeft volgens VDL een incidenteel karakter omdat de divisie veelal met langlopende projecten te maken heeft die in een bepaald jaar worden afgesloten.

VDL zag het aantal medewerkers groeien met 771 naar 16.854 medewerkers. Het concern heeft zo'n 400 vacatures openstaan.