VDL voor de rechter gedaagd om inzage bij Nedcar

EINDHOVEN/BORN - De ondernemingsraad (or) van VDL Nedcar spant een rechtszaak aan tegen VDL Groep. De or wil inzage in financiële afspraken tussen BMW en de autofabrikant.

„Ondanks meerdere toezeggingen komt VDL maar niet met cijfers over de brug", zegt or-voorzitter Abdel Lahssaini.

De ondernemingsraad wil weten hoeveel geld VDL van BMW krijgt ter compensatie van het intrekken van het productiecontract tot 2030. Dat is relevant omdat VDL heeft aangegeven 70 procent van de vergoeding te willen besteden aan het sociaal plan voor de medewerkers die moeten afvloeien. Over de hoogte van de afvloeiingsregelingen zijn het bedrijf en de vakbonden al maandenlang in conflict.

Nu BMW met ingang van 1 maart 2024 geen auto's meer laat bouwen in de fabriek in Born moeten veel medewerkers worden ontslagen. VDL Nedcar maakte vorige week bekend dat 1800 van de 3950 medewerkers per 1 november al hun baan verliezen.

De or wil exact weten hoe hoog de vergoeding van BMW is en zegt daarover meermaals bij de advocaat van VDL aan de bel te hebben getrokken. „Ondanks toezeggingen en een reminder afgelopen vrijdag, blijft het aan de kant van VDL stil. Ze zijn aan het tijdrekken. Wij gaan niet langer wachten. Vanmorgen is besloten om de dagvaarding de deur uit te laten gaan", aldus or-voorzitter Lahssaini in een toelichting. Wanneer het kort geding dient is nog niet bekend.

Ik weet niet wat voor spel hier wordt gespeeld. Woordvoerder VDL

VDL stelt in een reactie dat de or ‘altijd welkom is om inzage te krijgen’. ,,Dat hebben we eerder ook al laten weten. De uitnodiging staat nog steeds. Ik weet niet wat voor spel hier wordt gespeeld", zegt een woordvoerder van het Eindhovense industriële concern.

De or wil ook inzage in de afspraken die VDL heeft gemaakt met Rivian, dat lange tijd als nieuwe opdrachtgever voor de autofabriek in beeld was. De Amerikanen betaalden 100 miljoen euro voor exclusiviteitsrecht, zodat VDL niet met andere potentiële klanten in zee zou gaan. De or wil die afspraken rond het overmaken van dat bedrag inzien.

Medewerkers van VDL Nedcar staakten afgelopen maandag voor de zevende keer om druk uit te oefenen op de onderhandelingen over het sociaal plan. Dinsdag zaten de vakbonden met de VDL Nedcar-directie aan tafel onder leiding van oud-minister Aart-Jan de Geus (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Gekeken is of er een gezamenlijke grond is om weer formeel met elkaar te gaan onderhandelen over een verbeterd sociaal plan.

Die verkenning heeft niks opgeleverd. De loopgraven blijven betrokken en vrijdag wacht de achtste formele stakingsdag. „Er is nog geen oplossing in het conflict”, aldus Jeroen Bruinsma (CNV). „Wij zetten derhalve het actietraject voort.”