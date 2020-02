VDL wil geen bussenfabriek sluiten: medewerkers ontslaan is niet gewoonte van Eindhovens concern

Natuurlijk denkt Willem van der Leegte er wel eens over na. ,,Zijn we efficiënt genoeg met onze bussenproductie?" Meer concreet: zou de productie van touringcars in Valkenswaard en die van openbaarvervoerbussen in Heerenveen ineen kunnen worden geschoven? Of zou VDL straks als de nieuwe fabriek voor elektrische bussen in het Belgische Roeselare klaar is de vestiging in Heerenveen kunnen sluiten?