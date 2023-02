Veel meer mensen wisselen van baan door personeelskrapte

Het Centraal Bureau voor de Statistiek zegt niet van een record te kunnen spreken. ,,Maar ik durf wel te stellen dat er steeds meer baanwisselaars zijn en dat het er veel meer zijn dan voorgaande jaren’’, zo constateert hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. ,,Het waren er vorig jaar meer dan in 2021 en in 2021 waren het er meer dan het jaar ervoor.”

Vooral mensen met een korter dienstverband stapten over naar een andere werkgever. Bijna zes op de tien baanwisselaars werkten korter dan twee jaar bij zijn voormalige werkgever. Slechts 17 procent (60.000 mensen) van de overstappers werkte vijf jaar of langer bij zijn baas.

Onderwijs

De baanswitchers zijn relatief vaak scholieren en studenten met een betaalde (bij)baan. Van alle baanwisselaars volgde 38 procent (137.000) onderwijs. Van de werknemers met weinig dienstjaren wisselden relatief veel werknemers met een logistieke baan, zoals chauffeurs, laders, lossers en vakkenvullers. Ook werknemers die nog maar kort werkten in een commercieel of een dienstverlenend beroep, als kassa- of callcentermedewerker, of als keukenhulp, kok of ober, wisselden relatief vaak van baan.

Uit het onderzoek van CBS blijkt dat van de werknemers met een langer dienstverband mensen met een commercieel beroep het meest veranderden van baan. Behalve kassamedewerkers waren dit relatief veel verkoopmedewerkers in de detailhandel. Werknemers met minstens twee dienstjaren in een openbaar bestuur, veiligheid of juridisch beroep, zoals overheidsambtenaren en militairen, waren daarentegen relatief honkvast. Van Mulligen kijkt er niet van op: ,,We weten dat als mensen langer bij een werkgever zitten zij minder snel van baan wisselen. “

Dat er fors meer mensen van werkgever zijn veranderd, heeft volgens de hoofdeconoom te maken met het personeelstekort. Niet eerder was de vraag naar personeel zo groot. Van Mulligen: ,,Mensen zien dat er veel openstaande vacatures zijn en hebben er vertrouwen in dat het goed komt.”



