Veel souvenirwinkels staan op omvallen: ‘Misschien wel de meest vergeten bedrijfstak’

Buitenlandse toeristen zijn na 15 juni weer welkom in ons land. Dat is goed nieuws voor de honderden souvenirwinkels in Nederland. De souvenirbranche is voor bijna 100 procent afhankelijk van buitenlandse bezoekers en zag de omzet sinds half maart teruglopen tot nagenoeg nul. De verwachting is dat veel winkeltjes het niet zullen redden. ,,We moeten het vooral hebben van Aziaten en Zuid-Amerikanen. Die zien we voorlopig niet terug.’’

Dick de Boer is eigenaar van Matix Souvenirs uit Volendam. Deze groothandel levert aan zo'n duizend winkels typische Nederlandse souvenirs als houten klompen, Delfts blauw keramiek en stroopwafels. ,,Sinds 15 maart hebben we niks meer verkocht, alles ligt op z'n gat. We leveren vooral aan kleinere souvenirwinkels, maar de meesten zijn nog steeds niet open want er zijn geen toeristen. Ja, de Duitsers en nu ook de Belgen komen weer naar ons land, maar daar moet onze branche het niet van hebben. Onze klanten komen van ver. Aziaten en Zuid-Amerikanen kopen bijna allemaal een souvenir, maar die zijn voorlopig nog niet terug.’’

Rolluiken naar beneden

De Boer vreest voor het voortbestaan van veel winkeltjes. ,,Laatst reed ik door Amsterdam, heel naar om te zien dat bij veel souvenirwinkels de rolluiken nog steeds naar beneden hangen. De winkels bij grote attracties als de Zaanse Schans of grote musea zullen het waarschijnlijk wel overleven, maar ik vrees vooral voor de eenpitters. Niet alleen in Amsterdam, maar in het hele land. Hun situatie is schrijnend, terwijl er amper aandacht voor is.’’

Volgens de handelaar is zijn branche voor veel Nederlanders onbekend. ,,Niet zo gek, want de meesten kopen geen aandenken uit eigen land. Misschien zijn we daardoor wel de meest vergeten bedrijfstak tijdens de huidige crisis.’’ Tientallen miljoenen sleutelhangers met afbeeldingen van molens, plastic tulpen of T-shirts met Amsterdam-opdruk worden normaal gesproken door de toeristen gekocht. ,,We hebben goede jaren achter de rug, het aantal buitenlandse bezoekers steeg behoorlijk. En niet alleen in Amsterdam, we zien al langer een spreiding door het hele land. De verkoop van souvenirs was booming en 2020 zou helemaal een superjaar worden door het Songfestival, Zandvoort en het EK Voetbaal. Helaas, we zijn in één keer van alles naar niks gegaan.’’

Aangepaste pakketten

De Boer probeert de komende maanden toch de Nederlandse toerist in eigen land te verleiden met aangepaste souvenirpakketten. ,,Dan moet je denken aan een combi van stroopwafels, chocolade en bijvoorbeeld een thermosfles voor onderweg. Veel landgenoten blijven toch in eigen land van de zomer, daar moeten we nu maar op focussen. Ook bieden we deze pakketten ook als relatiegeschenk aan. Je moet toch wat.’’

