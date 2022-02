Veelgeplaagd Maison van den Boer waarschijnlijk in Britse handen, intensieve gesprekken gaande

De ondernemingsraad is op de hoogte van de overname en heeft een positief advies afgegeven. Maison van den Boer verkeert al enige jaren in zwaar weer. Door corona, maar ook door ruzie in de familie.

Geen commentaar

Ook bij het hoofdkantoor van het beursgenoteerde Compass Group in het Verenigd Koninkrijk en bij het Nederlandse hoofdkantoor van het bedrijf in Amsterdam wil en kan niemand bevestigen dat er gesprekken gaande zijn over de overname van de Veghelse luxe-cateraar Maison van den Boer. In Nederland is het bedrijf actief op zevenhonderd locaties als horecagelegenheden, gezondheidszorg, (overheids)instellingen, maar ook tijdens sportwedstrijden en culturele evenementen. Compass Group is in vijftig landen wereldwijd actief met meer dan 500.000 medewerkers.