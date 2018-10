Veldhovens Byldis bouwt met 215 meter hoogste toren van Nederland

Byldis is de in 2017 verzelfstandigde divisie industriële bouwcomponenten van Hurks. Het bedrijf bouwde eerder zogenoemde prefab woontorens in Londen, tot 110 meter hoog. De Rotterdamse toren wordt als het gaat om prefab bouw de hoogste ter wereld.

Hoofdaannemer van het project Zalmhaven, dat verrijst aan de voet van de Erasmusbrug, is BAM. Byldis is verantwoordelijk voor de bovenbouw. ,,Vanaf de zesde tot en met de 59e etage", zeg directeur Jacco van Dijk. Byldis start in juni 2019 met de productie van de gevelelementen. De opbouw start naar verwachting in januari 2020, in een tempo van een etage per week. De toren wordt in 2021 opgeleverd. Voor de bouw wordt gebruik gemaakt van een zogenoemde hijsloods, een platform met kranen dat steeds een etage omhoog wordt geduwd.